국가에서 받을 지원 혜택, 한번에 신청 가능

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 지자체가 제공하는 서비스를 확인할 수 있는 '보조금 24 서비스'를 28일부터 개시한다.

보조금 24 서비스란 국민이 정보 부족으로 국가 보조사업에 신청하지 못하는 사례가 빈번해, 국민이 편하고 쉽게 혜택을 확인하고 신청할 수 있도록 하기 위한 서비스 시스템이다.

'보조금 24'는 300여종의 정부지원서비스에 대한 목록 열람이 가능하다.

이 중 25종의 서비스는 사이트에서 바로 신청이 가능한 서비스이다.

올해 말부터는 창원시에서 제공하는 공공서비스도 확인할 수 있다.

정보 취약계층은 신분증을 지참해 가까운 행정복지센터에 방문하면 신청 및 열람을 할 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr