[단독]오세훈 시장, 박원순표 ‘도시재생’ 기능 대폭 축소

주택건설본부를 ‘주택정책실’로 확대. 지역발전본부, 도시재생실 일부 기능 합쳐 ‘균형발전본부’로 확대 개편...도시재생실 크게 축소...5월 서울시의회 임시회 통해 조직 개편한 후 인사 단행할 예정

단독[아시아경제 박종일 기자] 앞으로 서울시에서 도시재생 사업이 대폭 축소된다. 오세훈 서울시장이 취임 이후 첫 구상한 조직 개편안이 모습을 드러내면서다. 오 시장은 선거 과정에서 서울 부동산 문제 해결을 위해 재건축과 재개발을 통해 주택 공급을 확대하는 것이 필요하다고 밝혔다.

28일 서울시 등에 따르면 오 시장은 주택건축본부(1급 본부장)를 ‘주택정책실’로 바꾸면서 주택 건설 기능을 강화할 것으로 보인다.

이에 반해 도시재생실은 기존 재생정책기획관(3급) 아래 재생정책과장,공공재생과장,도시활성화과장, 역사도심재생과장, 주거재생과장,주거환경과장,한옥건축자산과장과 광화문광장추진단장(3급) 아래 광화문광장기획반장과 광화문광장사업반장 등 9개 과를 1개 과로 대폭 축소한다.

이는 박원순 시장 시절 도시재생 사업에 매진한 탓에 서울 도시내 주택공급이 줄어들었다고 판단한 때문으로 풀이된다.

또 지역발전본부와 도시재생실 일부 조직을 합쳐 ‘균형발전본부’로 확대 개편, 강남북간 지역 균형발전을 위한 활동을 강화할 것으로 전망된다.

서울시는 이런 내용의 개편안을 마련, 최근 서울시의회와 협의를 거친 것으로 전해졌다.

서울시는 처음 도시재생실을 크게 축소하는 방안을 마련, 시의화와 협의를 했으나 시의회가 이에 반대 입장을 보여 이같은 안으로 타협을 본 것으로 알려지고 있다.

서울시의회 고위 관계자는 “박원순 시장 시절 진행돼 온 도시 재생사업을 완전히 접은 것이 아니라 계속추진하게 된다고 보면 된다”고 전했다.

서울시는 이런 내용의 시 조직개편안을 조만간 시의회에 제출, 5월 임시회에서 처리해 후속 인사를 단행할 예정이다.

