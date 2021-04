파라다이스호텔 부산, 英 '미스터맨 리틀미스' 협업 프로모션

영국 유명 캐릭터 '미스터맨 리틀미스'와 협업

체험존, 아트 클래스, 이벤트 등 키즈 프로그램 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스호텔 부산은 가정의 달을 맞아 영국 유명 어린이 동화 '미스터맨 리틀미스'와 협업해 다양한 키즈 콘텐츠를 선보인다고 28일 밝혔다. 패밀리 엔터테인먼트 공간인 '플레이 랩(PLAY LAB)' 역시 리뉴얼 오픈한다.

파라다이스호텔 부산은 아이들이 키즈 빌리지에서 '미스터맨 리틀미스' 인기 캐릭터를 만나고 함께 즐길 수 있도록 이번 협업을 진행했다고 설명했다. 신나는 놀이를 통해 상상력을 키우는 체험존, 예술적 감성을 자극하는 아트 클래스, 추억을 남길 수 있는 이벤트 등으로 구성됐다.

키즈 빌리지 아케이드에서 다음달 1일부터 8월31일까지 다양한 놀이체험이 가능한 4가지 테마 공간을 운영한다. ▲컬러링, 틀린 그림 찾기 등의 놀이를 할 수 있는 체험존 ▲북캉스를 즐길 수 있는 독서존 ▲캐릭터들과 사진을 찍을 수 있는 포토존 ▲실감나게 캐릭터를 느낄 수 있는 영상존 등이다.

키즈 빌리지 BMW 키즈 드라이빙 존에서는 '키즈타임 아트 클래스'도 열린다. 파라다이스호텔 부산의 레저 엔터테인먼트 전문팀 LEO와 함께하는 프로그램으로 아이들이 직접 퍼즐, 뱃지, 비치볼을 만들어볼 수 있다. 5월 한 달간(금~월) 사전 신청 고객에 한해 참여할 수 있다.

어린이날인 5월5일엔 키즈 빌리지와 온 더 플레이트 런치 및 디너 이용 어린이 고객 중 선착순 한정으로 캐릭터 풍선을 증정한다. 다양한 히어로 캐릭터들과 함께 사진도 찍을 수 있어 어린이날 추억을 남길 수 있다.

오는 30일엔 키즈 빌리지 내 위치한 체험형 게임 공간 '플레이 랩'을 리뉴얼 오픈한다. 기존의 콘솔 게임만으로 구성했던 게임존에 최신 인기 게임을 추가로 구비해 콘텐츠를 강화했다. 슈팅, 보드, 액션, 스포츠 등 액티비티 게임도 마련했다.

자세한 사항은 파라다이스호텔 부산 홈페이지를 통해 확인 가능하다. 파라다이스호텔 부산 관계자는 "키즈 시설을 포함한 호텔 전반의 철저한 방역을 통해 새로운 콘텐츠를 더욱 안전하게 즐길 수 있을 것"이라며 "온 가족이 이색 경험을 할 수 있는 패밀리 프렌들리 호텔로서 자리매김 할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr