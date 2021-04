[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 구글의 모회사 알파벳은 27일(현지시간) 1분기 매출이 553억달러, 주당 순이익이 26.29달러라고 발표했다.

매출 증가율은 34%에 달했다. 매출은 시장 예상치 517억 달러도 크게 웃돌았다. 주당순이익도 예상치 15.82달러를 압도했다.

이번 실적은 유튜브 매출 증가가 주도했다는 평이다.

알파벳은 이날 정규장에서 0.8% 상승했지만 실적 발표 후 시간외 거래에서는 4% 급등했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr