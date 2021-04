경북도 "새마을정신, 코로나 퇴치 운동으로" … 의성군서 출정식

사회적 거리두기 완화 시범지역 지정 기념

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 27일 의성군에서 새마을회와 바르게살기운동도협의회 주도로 사회적 거리두기 완화 시범지역 지정에 따른 방역대응으로 '코로나19 퇴치! Again 안심 경북!'출정식을 열었다.

이날 의성군 이외 거리두기 완화 시범지역에서도 코로나19 퇴치를 위한 방역활동을 동시다발적으로 전개했다. 경북도는 26일부터 인구 10만명 이하 12개 군지역에서 사회적 거리두기 개편안을 시범 실시하고 있다.

출정식에는 이철우 도지사, 김주수 의성군수, 이종평 도새마을회장, 배기동 바르게살기운동도협의회장을 비롯한 의성군새마을회, 바르게살기운동의성군협의회 회원 등이 참석해 코로나 퇴치 캠페인과 자율적 방역활동을 펼쳤다.

이철우 도지사를 비롯해 새마을회 및 바르게살기운동협의회 회원들은 다중이용시설, 일반음식점, 전통시장 등에서 방역활동 지침을 홍보하며 마스크 2만4000장, 손소독제 1200개를 도민에게 나눠줬다.

이철우 도지사는 "이번 경북 일부 지역의 거리두기 완화 조치가 긴 고통의 터널을 지나는 도민에게 조금이라도 희망이 될 수 있기를 바란다"며 "지역 주민들도 방역수칙을 더 철저히 지키면서 민생경제 살리기에 적극적으로 동참해 달라"고 호소했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr