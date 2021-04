법무부 "'김봉현 술 접대 의혹' 검사 3명… 대검 요청시 직무배제"

[아시아경제 김대현 기자] 법무부가 김봉현 전 스타모빌리티 회장으로부터 술 접대를 받은 의혹이 제기된 검사들을 직무배제할 수 있다고 밝혔다.

27일 오후 류혁 법무부 감찰관은 서울고검 의정관에서 열린 브리핑에서 "(대검에서) 징계를 청구하면서 직무배제를 요청해야 하고 그러면 바로 조치를 취해야 한다"고 밝혔다.

류 감찰관은 이날 "일반적으로 직무집행의 공정성, 청렴성과 관련된 사안이면 당사자가 다툼이 있더라도 직무에서 배제하는 게 본인과 조직, 국가를 위해서도 나은 편"이라며 "(법무부가) 조치를 취할 것"이라고 했다.

법무부에 따르면 앞선 검찰 수사 단계에서 술자리 참석을 부인하던 검사 3명은 법무부 감찰 단계에서 이를 모두 인정했다. 류 감찰관은 "구체적인 감찰 내용을 지금 밝힐 수는 없다"면서도 "추가적인 논란 없이 깔끔하게 사건을 처리할 수 있는 상황이 됐다"고 설명했다.

그는 서울남부지검이 검사 3명 중 1명만 불구속기소한 것에 대해선 "남부지검은 나름대로 최선을 다했다"며 "제 식구 감싸기라고는 전혀 말할 수 없는 상황"이라고 덧붙였다.

한편 법무부는 이날 브리핑을 통해 '한명숙 전 총리 모해위증 교사 의혹'과 관련해 여론 수렴 절차를 거쳐 5월말에서 6월초 사이 국민이 공감할 수 있는 직접수사 및 검찰 조직문화 개선 방안을 마련하겠다는 계획도 내놨다.

