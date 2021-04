공수처 출범 3개월간 사건 966건 접수… 검사 사건 42%로 가장 많아

[아시아경제 김대현 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 출범한 이후 접수된 고소·고발 사건 중에는 검사와 관련된 사건이 가장 많은 것으로 확인됐다.

27일 공수처는 지난 1월21일 출범 후 지난 23일까지 접수된 전체 사건 966건 중 고소·고발 및 진정 사건은 총 817건(84.6%)이라고 밝혔다.

이 중 검찰과 경찰 등 다른 수사기관이 이첩한 사건은 25건(2.6%), 인지 통보한 사건은 124건(12.8%)이었다. 검찰은 13건, 경찰은 136건을 각각 이첩·인지 통보했다.

특히 전체 접수 사건 중 검사 관련 사건이 408건(42.2%)으로 가장 많았다. 판사 관련 사건은 207건(21.4%), 기타 고위공직자 105건(10.9%), 피고발인 불상이 246건(25.5%)으로 뒤를 이었다.

공수처 관계자는 "접수된 사건을 신속하게 분석하고 있으며 고위공직자 비리 척결이라는 국민의 기대에 부응하고자 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.

