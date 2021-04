중국 북부 네이멍구 자치구에서 고위험 전염병인 흑사병(페스트)에 걸린 설치류가 발견됐다.

27일 관영매체 환구시보에 따르면 네이멍구 자치구 얼롄하오터시 질병예방통제센터가 지난 22일 얼룩다람쥐 1마리를 포획해 조사한 결과 페스트 양성 판정이 나왔다.

이 얼룩다람쥐는 25일 반복 검사에서도 양성판정을 받았다. 이에 당국은 흑사병 경보 4개 단계 중 가장 낮은 4급 경보를 발령했다. 경보는 26일부터 올해 말까지 적용된다.

지역 당국은 흑사병 모니터링과 위험평가 업무를 잘하는 한편 초원과 농목축지, 도시 지역에서 쥐·벼룩 박멸작업을 진행하겠다고 밝혔다.

흑사병은 쥐벼룩에 감염된 들쥐나 토끼 등 야생 설치류의 체액이나 혈액에 접촉하거나 벼룩에 물리면 전염될 수 있다.

사람 사이에는 폐 흑사병 환자가 기침할 때 나오는 작은 침방울(비말) 등을 통해 전염할 수 있다.

