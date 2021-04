[아시아경제 오현길 기자] 큐로 큐로 015590 | 코스피 증권정보 현재가 624 전일대비 8 등락률 -1.27% 거래량 1,768,609 전일가 632 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 큐로, 외국인 14만 2697주 순매수… 주가 0.0%《시선집중》 우주산업, 여행산업에 관심 가져야큐로, 커뮤니티 활발... 주가 1.13%. close 는 전남 여수공장을 에어리퀴드코리아에게 188억원에 매각한다고 27일 공시했다. 회사는 처분 목적에 대해 "중단사업 자산매각으로 재무구조 개선 및 차입금 상환, 운영자금 확보"라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr