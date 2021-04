김해시의회, 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정 규탄 결의안 만장일치 채택

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시의회가 일본 정부의 후쿠시마 원정 오염수 방류 결정을 규탄하며 즉각 철회할 것을 촉구했다.

시의회는 27일 열린 제236회 임시회 제1차 본회의에서 ‘일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정 규탄 및 철회 촉구 결의안’을 만장일치로 채택했다.

시의회는 결의안을 통해 “오염수를 바다에 방류하겠다는 결정은 대내·외적으로 충분한 협의와 이해 없이 이뤄져 전 세계인이 분노하고 있다” 며 “우리 정부와 국회, 지방의회 등 각계각층에서 외교부 성명과 세계보건기구(WHO) 서태평양 지역총회 결의안 이송, 성명서 발표 등을 통해 반대 의견을 표명했으나 일본은 무시하고 있다”고 강력하게 비판했다.

이어 “일본은 주변 국가의 안전과 해양 환경에 막대한 영향을 미치는 사안임에도 자국민의 중론조차 모아내지 못했으며, 그린피스를 비롯한 국제환경단체 역시 아시아·태평양 지역 거주자의 인권침해, 유엔해양법협약 위반 등의 이유로 반대 의사를 밝혔지만, 논의조차 제대로 하지 않았다”고 비판했다.

끝으로 “오염수가 남해안을 끼고 있는 경남·부산의 소비자의 먹거리 안전과 수산물 시장 위축 등으로 직격탄을 받을 것을 고려하면 방류 결정을 즉각 철회해야 한다” 며 “일본은 해양생태계의 보존과 국제사회 일원으로서 오염수의 투명한 관리와 합리적 처리방안을 국제사회와 합의할 것”을 촉구했다.

시의회는 정부가 일본산 수산물 수입 검역 관리와 금지 조치 확대, 방사능 유입 검사 강화 등 국민의 생명과 환경권을 보호할 수 있는 다각적 조치의 시행을 촉구하며 국제사회와의 협력을 통해 공동대응을 강화할 것을 덧붙였다.

이날 채택된 결의안은 국회의장, 국무조정실장, 외교부 장관, 해양수산부 장관, 원자력안전위원장 등에 전달할 예정이다.

