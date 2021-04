바디프랜드, ‘자상한기업2.0’ 2호 선정…“재도전中企 지원”

바디프랜드, 5년간 300억원 기금 조성

박상현 대표 “재도전 기업 전폭 지원할 것”

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 서울 강남 바디프랜드 본사에서 바디프랜드와 재도전 기업 성공을 위한 ‘자상한 기업’(자발적 상생·협력 기업) 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 중기부가 환경·사회·지배구조(ESG) 및 한국판뉴딜 분야 기업과 중소기업·소상공인을 연결하는 ‘자상한 기업 2.0’의 두 번째 사례다. 특히 코로나19로 어려움을 겪는 재도전 중소기업의 후원자를 자처한 바디프랜드의 적극적인 의지로 성사됐다고 중기부는 덧붙였다.

실제 박상현 바디프랜드 대표는 과거 현주컴퓨터 부도 경험을 극복하고 일본 기업이 장악한 안마의자 시장에 도전해 회사를 전 세계 1위 안마의자 기업으로 성장시킨 인물이다.

중기부는 바디프랜드와 이번 업무협약에 따라 재도전 기업에 전방위적 지원을 추진한다는 계획이다. 중기부와 유관기관에서 재도전 기업을 추천하면, 추천받은 기업을 대상으로 공개 기업설명(IR) 등을 거쳐 지원기업을 최종 선정하고 사업화 자금을 지원한다.

바디프랜드는 소속 쇼호스트, 판매기획자(MD)를 통한 홈쇼핑·라이브커머스 진출과 전국 120여 개 직영점을 활용해 재도전 기업의 제품 판매 등 판로 확대를 돕는다. 아울러 바이오헬스 벤처·스타트업을 대상으로 연구비를 지원하고, 바디프랜드가 보유한 의료 연구개발(R&D) 센터를 통해 설비 공유와 연구결과 분석 등 전문의와의 협업 기회와 컨설팅도 제공할 예정이다.

또한 바디프랜드는 중소기업과 국내 안마의자 제조 생태계도 함께 구축한다는 계획이다. 협력사 생산성 향상 지원과 기술개발 공동사업을 통해 부품 생산부터 완성품 제조까지 국산화를 위한 상생협력을 추진한다. 이를 위해 바디프랜드는 5년간 300억원 기금을 조성한다.

박상현 바디프랜드 대표는 “자상한 기업으로 참여하게 돼 영광인 동시에 다른 기업의 재도전을 돕는다는 것에 무거운 책임감도 느낀다”며 “앞으로도 실패에 굴하지 않고 적극적으로 재도전하는 기업을 위한 전폭적 지원에 꾸준히 노력하겠다”고 밝혔다.

권칠승 중기부 장관은 “재도전 성공기업의 상생협력 활동은 코로나19로 어려운 중소기업과 소상공인에게 ‘위기를 극복하고 다시 일어날 수 있다’는 희망의 메시지가 될 것”이라며 “자상한 기업의 상생협력을 더욱 체감할 수 있도록 연결자의 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.

