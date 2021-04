합천군 '수려한 합천 TV' 유튜브 채널 본격 운영

포스트 코로나 시대 비대면 소통 행정 돋보여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 군정의 다양한 소식을 전하고 소통을 위한 유튜브 채널인 '수려한 합천 TV'를 신규 개설하고 운영하기 위해 27일 이벤트 영상을 게시했다.

합천군 공식 유튜브인 '수려한 합천 TV'는 그간 '합천군 TV' 에 게시됐던 영상데이터를 이관했으며 ▲합천의 모든 것(ASMR) ▲로봇 합천 V LOG ▲합천이슈 ▲네트워크 합천 ▲합천으로 떠나자 ▲새해 농업인 실용 교육으로 구성됐다.

유튜브 개설 기념으로 진행하는 '구독 인증 이벤트'는 28일부터 5월 12일까지 2주간 진행된다.

또한 채널 구독 후 이벤트 영상 게시물 댓글로 응원 메시지와 연락받을 이메일 주소를 기재하면 100명을 추첨해 합천농산물을 이벤트 선물로 증정할 계획이다.

앞으로 이 채널에는 관광지뿐만 아니라 향토 음식 소개 등 다양한 시각에서 보는 합천을 영상을 제작해 올릴 예정이다.

