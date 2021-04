광주 동구, 지원2동 행정복지센터에 무인민원발급기 설치

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 최근 지원2동행정복지센터에 무인민원발급기를 신규로 설치했다고 27일 밝혔다.

무인민원발급기 설치는 최근 2년간 지원2동 관할 인구의 급증으로 민원서류 접수와 처리하는 시간이 늘어나면서 민원인들의 불편을 해소하기 위함이다.

지원2동 행정복지센터 내부에 설치된 무인민원발급기는 부동산 등기부등본을 제외한 ▲주민등록 ▲토지·지적·건축 ▲차량 ▲보건복지 ▲농촌 ▲병적 ▲지방세 ▲교육 ▲국세 ▲건강보험 등 100종의 민원서류 발급이 가능하다.

운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지, 주말(토·일)은 오전 9시부터 오후 5시까지다.

임택 동구청장은 “무인민원발급기 설치로 주민들의 불편이 많이 해소될 것으로 기대한다”면서 “앞으로도 주민들 왕래가 빈번한 다수의 민원 지역에는 무인민원발급기를 추가 설치하는 등 민원서비스 품질향상에 최선을 다 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr