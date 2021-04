[아시아경제 우수연 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 3,000 등락률 -0.44% 거래량 224,774 전일가 689,000 2021.04.27 14:38 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성SDI "반도체·OLED 소재 사업 성장 지속 전망"[컨콜]삼성SDI "전기차용 배터리 매출, 올해 원형전지 사업 한자릿수 비중"[컨콜]삼성SDI "올해 해외 ESS 수주 안정적 확보…국내 감소분 상쇄" close 는 27일 올해 1분기 컨퍼런스콜을 통해 "현재 스마트폰 AP 등 반도체 부품 부족 우려가 있으나 현재까지 스마트폰 생산 차질로 인한 파우치 배터리 시장 영향은 없다"며 "다만 반도체 수급 이슈가 길어질 경우 생산 계획 변동이 발생할 수 있어 고객사의 상황을 모니터링하고 대응할 것"이라고 말했다.

한편 이날 삼성SDI는 "반도체 수급 이슈가 전기차용 배터리 사업에 미치는 영향도 아직까지 없다"고 밝히며 올해 자동차용 전지사업의 흑자 전환 계획에는 차질이 없을 것이라고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr