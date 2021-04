中 매체 "미국의 인도 지원, 의도 불순"

[아시아경제 조현의 기자] 중국 관영 언론은 27일 미국이 인도에 코로나19 백신 재료 등을 지원하기로 한 데 대해 "불순한 의도가 깔려있다"고 비난했다.

환구시보는 이날 '미국의 뒤늦은 인도 지원'이라는 제목의 사설에서 "인도 지원에 부정적이던 미국이 갑자기 태도를 바꿨다"고 지적했다.

영국, 프랑스, 독일 등 미국의 동맹국들이 인도 지원 의사를 밝힌 것에 대해서도 "미국과 조율한 듯한 인상을 준다"고 했다.

그러면서 "전 세계에서 코로나19 상황이 가장 심각한 곳에서 과학과 인도주의가 아닌 지정학적 논리가 작용한다는 게 매우 안타깝다"며 "미국은 세계의 코로나19 방역에 기여한 바가 거의 없다"고 목소리를 높였다.

글로벌타임스는 미국의 지원에 대해 "각국의 백신 공유 압박과 지정학적 이해관계에 따른 것"이라며 "이번 위기를 통해 인도가 미국에 더 가까이 오도록 했다"고 주장했다.

인도는 하루 30만 명이 넘는 확진자가 발생하는 등 코로나19 급증 사태에 직면해 있다. 여기에 병상과 의료용 산소 부족으로 고통이 가중되는 상황이다.

이날 오전 기준 신규 확진자 수는 32만3144명이다. 인도의 신규 확진자 수는 지난 21일부터 전날까지 6일 연속 최다치를 경신하다가 이날 소폭 감소했다.

