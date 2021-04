사조씨푸드, 횟감용참치 전문몰 ‘사조회참치몰’ 오픈

[아시아경제 이승진 기자] 사조씨푸드는 가정에서도 최고급 참치를 합리적인 가격으로 즐길 수 있는 횟감용참치 전문쇼핑몰 ‘사조회참치몰’을 선보인다고 27일 밝혔다.

사조씨푸드는 비대면 소비가 확대 추세에 발 맞추고, 소비자들에게 횟감용 참치를 알리고 소비를 확대하기 위해 애플리케이션과 웹사이트를 정식 오픈했다.

‘사조회참치몰’은 소비자들에게 가장 인기가 많은 부위인 참다랑어와 눈다랑어 뱃살과 참치회 중에서도 최고급 부위로 꼽히는 참다랑어 배꼽살을 비롯해 머리살, 뽈살 등 참치회 전문점에서 즐길 수 있는 다양한 부위를 준비했다. 이와 함께 황다랑어, 황새치 뱃살, 속살 스테이크와 선물로 주고받을 수 있는 다양한 구성의 참치회 선물세트도 함께 선보인다. 보다 더 저렴한 가격으로 필요한 부위만 선택해 간편하게 즐길 수 있도록 껍질까지 손질된 최고급 참치의 다양한 부위를 약 1인분(200~250g)씩 시중가보다 저렴한 가격으로 판매한다.

이번 정식 오픈을 맞아 웹사이트와 앱에서 다양한 혜택을 제공하는 오픈 이벤트를 마련했다. 온라인 사이트 회원가입 후 5만원 이상 제품 주문 시 무료배송과 함께 고추냉이, 간장, 해동지 등의 부재료를 무료로 제공한다. 오는 30일까지 참다랑어 뱃살세트(500g)를 50% 할인된 가격으로 구입할 수 있다.

사조씨푸드 관계자는 “온라인 경로 확대를 통해 온라인 참치회 시장의 리딩 브랜드로 자리매김해 나가겠다”고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr