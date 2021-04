비디아이, 엘리슨과 정례 비대면 화상 회의…"정보 교류 및 파트너십 재확인"

[아시아경제 유현석 기자] 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 6,800 전일대비 120 등락률 -1.73% 거래량 440,880 전일가 6,920 2021.04.27 14:20 장중(20분지연) 관련기사 비디아이, 해상풍력발전사업 참여…"윈드웨이와 육·해상 풍력발전사업 협약"비디아이, 엘리슨 췌장암 치료제 美 FDA 임상 3상 순항…"데이터 정기적으로 받아"비디아이, 신라젠 매각 우선협상대상자 선정 위한 PT 진행 close 가 ‘엘리슨파마슈티컬스(엘리슨)’과 항암 파이프라인의 조속한 임상 진행 방안을 논의하고 상호 간 파트너십 등을 재확인했다고 27일 밝혔다.

이번에 진행된 비대면 화상회의에서 안승만 비디아이 회장은 엘리슨 대표 ‘에드윈 토마스(Edwin Thomas)’ 및 CFO ‘키스 데라(Keith Derrah)’와 췌장암 치료 신약인 ‘글루포스파미드’의 임상 3상 진행과정과 ILC(폐암·소아골육종 치료제) 임상 2상 진행 과정, IPO 일정에 대해 이야기를 나눴다.

에드윈 토마스 엘리슨 대표는 “코로나 영향으로 인적 교류가 중단되어 부득이하게 임상이 지연됐다”며 “현재 미국 내에서만 임상을 진행하고 있지만, 코로나가 안정기에 접어 들고 있어 유럽 및 아시아에도 임상을 추가적으로 진행할 것”이라고 말했다. 이어 “향후 진행 과정에 대해서도 양사가 긴밀한 협의를 통하여 수시로 정보를 공유할 것”이라고 덧붙였다.

안 회장과 엘리슨 측은 양사 간의 긴밀한 소통을 강조했으며 매월 정기 회의를 진행해 작은 이슈라도 주주들에게 알리고 끝으로 긍정적인 결과를 도출하기 위해 비디아이가 지원해 줄 수 있는 방안을 모색하겠다는 의견을 교환했다.

키스 데라 엘리슨 CFO는 “엘리슨의 4개 파이프라인 진행은 순조롭게 진행되고 있으며 조속한임상 진행을 위해 여러 투자자들과 추가 자금 조달을 위한 협의를 진행하고 있다”고 말했다.

그는 이어 “엘리슨의 나스닥 상장은 계속 검토 중으로 미국 증권시장에서는 엘리슨이 보유한 4개의 파이프라인에 대한 기술 가치를 높게 평가하고 있으며 췌장암 임상 3상 성공에 대해 높은 기대감을 가지고 있다”고 덧붙였다.

엘리슨은 나스닥 상장과 관련해 구체적인 일정이 나오게 되면 비디아이와 사전 협의를 통해 진행할 예정이며 나스닥 상장 진행 시 비디아이의 추가 투자와 협조가 필요하다는 점을 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr