[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사 화폐박물관은 이달 27일~5월 30일 ‘행복한 상상전(展)’을 개최한다고 27일 밝혔다.

전시회는 화폐박물관 특별전시실에서 열리며 대전지역 서양화가 모임 ‘행복한 상상’ 회원 작품이 전시된다.

행복한 상상은 유화, 수채화를 사랑하는 순수 미술가가 갖는 모임이다. 이번 전시회에는 손은경, 오정열, 윤지욱, 이일주, 한숙경 작가의 작품 30여점이 일반에 공개될 예정이다.

조폐공사 이강원 차장은 “전시회에는 리얼리즘과 감수성이 묻어나는 작품들로 구성될 예정”이라며 “전시회장을 찾은 관람객이 코로나19 상황을 뒤로 잠시나마 마음의 휴식을 가질 수 있길 바라본다”고 말했다.

