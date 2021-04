[포토] 송현동 부지 매각 관련 브리핑하는 이정희 부위원장

이정희 국민권익위원회 부위원장이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 대한항공 송현동 부지 매각 갈등 조정 관련 브리핑을 하고 있다. 권익위는 이날 브리핑에서 지난 26일 전원위원회의를 열어 대한항공 송현동 부지 매각을 위한 서울시·한국토지주택공사(LH)와의 3자간 조정서를 최종 확인했다고 밝혔다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.