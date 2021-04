광주 북구, 장애인 심신 안정 ‘마음건강 오감키트’ 지원

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 코로나19 장기화에 따른 장애인의 심신 안정을 위해 1인 가구 재가 장애인 400명을 대상으로 ‘마음건강 오감키트’를 지원한다고 27일 밝혔다.

마음건강 오감키트는 복지관, 공공시설 등 이용 제한으로 집에서만 생활하는 장애인이 늘어나면서 그에 따른 불안감, 우울감, 무력감 등 스트레스 해소에 도움을 주고자 마련됐다.

북구는 장애인직업재활시설에서 생산하는 제품을 구입, 오감키트로 제작해 매출 증진과 판로 확보를 지원한다.

스마일공(촉각), 아로마베갯속(후각), 새송이버섯 및 쿠키세트(미각), 우드스피커(청각), 마스크, 손세정제 등으로 구성된 오감키트는 다음 달 중순까지 동행정복지센터를 통해 장애인 가구에 전달된다.

키트 제품 중 장애인의 사용이 어려울 경우 장애 유형에 맞춰 다른 품목으로 대체해 지원될 예정이다.

문인 북구청장은 “오감키트가 코로나19로 지쳐있는 장애를 가진 주민들의 마음과 건강 회복에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 코로나19 사각지대 최소화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

