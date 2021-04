[금융퇴직 양극화]'챙겨줄 때 나가자'…짐싼 시중은행 뱅커 1년 새 4.5배 '↑'

지난해 5대 은행 지난 명예퇴직자 2515명

파격적인 혜택에 70년대생 과장, 대리도 명퇴 신청

디지털 전환에 점포 통폐합 원인

2515명 대 0명. 국내 시중은행과 국책은행의 지난해 명예(희망)퇴직자 수다. 시중은행이 매년 과감한 조건을 내걸며 대규모 명퇴를 유도하는 반면 국책은행은 2015년 임금피크제 공공기관 도입 이후 명퇴를 시행하지 않고 있다. 시중은행 뱅커들은 파격적인 혜택에 ‘챙겨줄 때 나가자’는 인식이 확산되면서 70년대 생까지 짐을 쌌다. 하지만 국책은행 직원들은 상대적으로 낮은 보상을 이유로 버티며 인사 적체 부작용을 감내하는 실정이다.

아시아경제가 국내 은행 퇴직자 현황을 전수조사한 결과 신한·KB국민·KEB하나·우리·NH농협 5대 은행에서 지난해 말부터 올해 초까지 희망퇴직을 신청해 퇴직한 수가 2515명으로 나타났다. 최근 소매금융 철수를 선언한 한국씨티은행까지 인력 구조조정을 단행할 경우 올해 시중은행 퇴직자 수는 더 크게 늘어날 가능성이 높다. 반면 같은 기간 KDB산업·한국수출입·IBK기업은행 등 국책은행 3사는 단 한명의 명퇴자도 없었다. 만 55세 이상이 되면 임금이 매년 줄어들도록 설계된 임피제가 적용된 직원 수는 올해 1393명에 이를 전망이다. 역대 최대 수준이다.(편집자 주)

[아시아경제 성기호 기자, 송승섭 기자] 금융산업 전반에 걸쳐 디지털전환이 빠르게 진행되면서 은행들의 조직·인력 구조조정도 가속화하고 있다. 금융당국의 자제령에도 오프라인 지점을 대거 줄이는 한편, 최대 규모의 희망퇴직을 단행하는 상황이다. 임금피크제 도입으로 ‘은퇴 시계’가 빨라지고 있고, 수억 원에 달하는 퇴직금을 챙길 수 있어 ‘나갈 수 있을 때 나가자’는 분위기 확산도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 다만 급격한 점포 축소와 은행원 감소는 금융 취약계층에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.

27일 금융감독원에 따르면 신한·KB국민·KEB하나·우리·NH농협 5대 은행의 지난해 말 임직원 수는 총 7만6165명으로 전년 말(7만7645명)보다 1480명이 감소했다. 이는 2019년 323명 줄어든 것보다 4.5배가 증가한 수치다.

은행원 감소가 급증한 것은 점포 통폐합 영향이 가장 크다. 온라인 뱅킹이 활성화하면서 은행들이 지점 구조조정에 나섰고 자연적으로 희망퇴직을 대거 유도한 것이다. 금감원에 따르면 지난해 말 국내은행 총 점포 수는 6405개로 1년 전(6709개)보다 304개 줄었다. 신설된 점포 수는 30개에 불과했으며 334개가 폐쇄됐다. 시중은행이 238개가 줄었고 지방은행도 44개 사라졌다.

점포 수 감소로 인한 명예퇴직자(희망퇴직자)도 급증세다. 지난해 11월 말부터 올해 초까지 진행된 5대 은행 명퇴자는 2515명으로 집계됐다. 이는 2019년 말부터 지난해 초까지 신청한 1763명보다 750여명이 늘어난 것이다. 명퇴자가 늘어난 것은 파격적인 조건이 한몫했다. 은행연합회에 따르면 지난해 국내 은행들이 지급한 퇴직금 규모는 총 1조3338억원으로 역대 최고치를 기록했다.

"더 줄 때 나가자"…타 업계보다 후한 퇴직 조건도 한몫

특히 시중은행들은 예년보다 더 과감한 조건을 제시하며 명퇴를 유도하고 있다. 최대 3년치 임금에 학자금과 전직지원금 등 후한 조건에 40대 대리·과장급으로까지 확대되는 추세다. A은행 직원은 "비대면 금융이 확대되면서 필요한 인원이 매년 줄어들고 있다는 것을 구성원 모두 알고 있다"며 "시간이 더 지나면 좋은 퇴직 조건이 사라질 수 있다는 생각에 오히려 손해일 수 있다는 인식이 확산되고 있다"고 귀띔했다.

실제 지난해 은행권 연봉킹은 은행장이 아닌 근속 연속을 모두 채우고 떠난 명퇴자들이었다. 하나은행의 보수 상위 5명은 모두 명퇴자로 각각 12억원대의 보수를 받았다. 10억2200만원을 받은 지성규 전 하나은행장보다 많은 액수다. 명퇴자 중 4명은 10억원이 넘는 퇴직금을 받았다.

하지만 은행의 몸집 줄이기가 결국 소비자의 피해로 돌아갈 수 있다는 지적도 나온다. 은행의 이윤극대화 전략으로 노인과 장애인 등 금융취약계층이 불편을 겪을 수 있다는 우려다. 박태준 여신금융연구소 실장은 "금융사의 지점 폐쇄는 지점 유지비용이 큰 농어촌 지역에서 시작되는 경향이 있다"며 "고령층을 비롯한 금융취약계층에 대한 서비스가 취약해질 수 있다"고 우려했다.

조연행 금융소비자연맹 회장은 "조직슬림화도 필요하지만 돈이 되지 않는 사업까지 축소해 나가면 일반 서민이 홀대받을 가능성이 있다"며 "사회적 편익도 고려해 결정을 내려야 한다"고 조언했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr