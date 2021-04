삼성, 자율주행 강화한 로봇청소기 '비스포크 제트 봇 AI' 출시

국내 최다 사물인식

빅스비로 특정공간 청소 명령

충전·먼지통 비움 자동…반려동물 돌봄 기능도

[아시아경제 김흥순 기자] "TV 주변 청소해줘!"

삼성전자가 한층 진화한 인공지능(AI) 기술로 사물인식과 주행성능을 개선한 로봇청소기 '비스포크 제트 봇 AI'를 27일 출시했다.

이 제품은 100만장 이상의 이미지를 사전 학습해 국내 로봇청소기 가운데 가장 많은 수준의 사물을 인식할 수 있다. 자율주행 자동차에 탑재하는 '라이다' 센서를 장착해 침실이나 거실, 세탁공간 등 집안 곳곳을 이미지 지도로 생성하고 스스로 이동하면서 청소를 해낸다. 업계 최초로 '액티브 스테레오 카메라' 방식의 3D 센서도 탑재해 1㎤ 이상의 모든 장애물을 감지할 수 있다.

소비자는 삼성 스마트폰의 AI 음성인식 서비스 '빅스비'를 통해 "소파 주변 청소해줘"와 같이 특정 공간을 지정할 수 있다. 명령을 받은 비스포크 제트 봇 AI는 도킹 공간에서 분리돼 해당 구역을 청소한다. 360도 회전하면서 벽면 가까이 최대한 밀착해 먼지를 흡입하고 자율주행 중 양말이나 전선, 유리컵 등 장애물을 발견하면 이를 스스로 피해간다. 장애물 때문에 청소기가 지나가지 못한 구역만 추가로 청소하도록 지정하는 기능도 있다. 로봇청소기는 청소를 마친 뒤 도킹 공간인 '청정스테이션'으로 복귀해 충전과 함께 먼지통을 자동으로 비운다.

비스포크 제트 봇 AI는 흡입력을 강화한 디지털 인버터 모터를 장착했다. 바닥 소재를 자동으로 감지하는 기능도 있어 카펫처럼 먼지가 붙기 쉬운 재질은 더 강력하게 청소한다. 디지털 인버터 모터는 '평생보증' 서비스 대상이다.

이 제품에는 반려동물을 돌볼 수 있는 기능도 있다. 소비자가 삼성 스마트싱스 애플리케이션에서 제공하는 '펫 케어' 서비스를 사용하면 로봇청소기에 부착된 카메라를 통해 반려동물의 상태를 바깥에서도 실시간 확인할 수 있다. 또 로봇청소기 본체에 탑재된 스피커에서 반려동물의 정서에 도움이 되는 음악을 재생해주는 기능도 있다.

비스포크 제트 봇 AI는 소비자들이 취향에 맞게 선택할 수 있도록 미스티 화이트, 새틴 핑크, 새틴 블루, 소프트 그리너리, 소프트 썬 옐로우 등 5가지 색상을 갖췄다. 출고가는 159만원이다.

양혜순 삼성전자 생활가전사업부 상무는 "비스포크 제트 봇 AI는 기존 로봇청소기 사용자들의 가장 큰 불만이었던 주행성능을 획기적으로 개선하고 자동 먼지 비움, 펫 케어 서비스 등 편의성도 높인 제품"이라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr