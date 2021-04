[아시아경제 이선애 기자] SNT에너지 SNT에너지 100840 | 코스피 증권정보 현재가 18,200 전일대비 50 등락률 +0.28% 거래량 13,717 전일가 18,150 2021.04.27 09:58 장중(20분지연) 관련기사 S&TC, 132억원 규모 공랭식 열교환기 공급계약 체결S&TC, 2분기 영업이익 75억…전년동기대비 13%↑S&TC, 371억 규모 HRSG 공급계약 체결 close 는 119억8664만원 규모의 배열회수보일러(HRSG) 공급계약을 체결했다고 27일 공시했다. 이는 2020년 매출 대비 5.05%에 해당하는 규모이며 계약기간은 2022년 5월 15일까지다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr