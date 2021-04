[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 오는 29일 오후 3시 교내 호심관 소강당에서 정세균 전 국무총리 초청 특강을 진행한다고 27일 밝혔다.

정세균 전 국무총리는 이날 ‘포스트 코로나 시대, 정치의 새로운 역할’을 주제로 강연에 나선다.

정 전 국무총리는 특강에 앞서 김혁종 광주대 총장을 비롯해 학교 주요 보직 교수들과 사회 및 대학 현안에 관해 대화의 시간도 가질 예정이다.

정 전 국무총리는 6선(15~20대) 국회의원과 제9대 산업자원부 장관, 제20대 국회 전반기 국회의장, 제46대 대한민국 국무총리 등을 지냈다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr