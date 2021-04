[아시아경제 지연진 기자] 코스닥 상장사 이화전기 이화전기 024810 | 코스닥 증권정보 현재가 292 전일대비 25 등락률 +9.36% 거래량 219,430,098 전일가 267 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株! 딱 말씀드립니다모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주] 이화전기 관련주, 한국코러스 IPO 채비에 강세…5조 SK바사 넘보나 close 가 러시아 코로나19 백신 관련주로 묶이면서 주가가 롤러코스트를 타고있다.

이화전기는 27일 오전 9시16분 기준 코스닥 시장에서 전일대비 13.48% 상승한 302원에 거래되고 있다.

이들 회사는 문재인 대통령이 러시아 코로나 백신 도입을 언급한 이후 주가가 이틀 연속 20% 이상 급등, 한국거래소가 지난 23일 투자경고종목으로 지정예고하면서 전날 27.84%나 빠졌다.

이화전기는 최대주주인 이트론은 지난해 12월 ‘스푸트니크코러스 1호 조합’에 100억원을 투자한 이아이디의 계열사라는 이유로 러시아 백신 관련주로 부상했다. 이아이디가 스푸트니크V의 국내 위탁생산을 준비 중인 한국코러스의 지분 15.2%를 보유하고 있다는 이유에서다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr