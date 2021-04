롯데칠성음료, '깨수깡 환' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데칠성음료는 2019년 출시한 깨수깡의 2번째 제품으로 휴대성과 간편함을 갖춘 ‘깨수깡 환’을 출시했다고 27일 밝혔다.

이번에 출시한 ‘깨수깡 환’은 막대형 제품으로 휴대가 간편하며 목 넘김이 편한 4㎜의 환 사이즈와 깨수깡 고유의 오렌지향을 입혀 부담없이 즐길 수 있다. 여기에 숙취해소에 효과가 탁월한 7가지 제주산 원료인 녹차엽, 해조류 5종, 감귤피와 특허받은 숙취해소원료를 함유해 음주전후 숙취해소를 도와준다.

패키지에는 기존 ‘깨수깡’의 트레이드 마크인 감귤을 든 돌하르방 이미지를 넣어 제품의 정체성을 강조했다.

롯데칠성음료 관계자는 “숙취해소제의 휴대와 복용에 있어 편리함을 추구하는 소비자들의 욕구를 반영한 제품”이라며 “이미 포화상태인 숙취해소제품 시장에 ‘깨수깡’의 브랜드를 더욱 견고히하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

한편 ‘깨수깡’은 지난 2019년 출시 후 1년 4개월(2021년 3월 기준)만에 840만캔의 판매량을 기록하며 소비자들의 호응을 얻고있다.

