[종합]추미애 '외눈' 발언 논란…'장애 비하' 반복하는 정치권

秋 '외눈' 표현 논란에…장애인단체 "진심 어린 사과 바란다"



[아시아경제 허미담 기자] 추미애 전 법무부 장관이 방송인 김어준씨를 옹호하는 과정에서 '외눈'이라는 표현을 써 논란이 일고 있다. 일부 의원들은 이를 "장애 혐오 발언"이라고 지적하며 사과를 촉구했다. 다만 추 전 장관은 국어사전 상 '외눈' 의미를 언급하며 "장애인 비하가 아니다"라고 반박했다.

앞서 추 전 장관은 지난 23일 자신의 페이스북을 통해 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'을 언급하며 "'뉴스공장'이 정치적으로 편향된 게 아니라 다른 언론들이 언론 상업주의에 빠져있는 것이 문제"라고 비판했다.

이어 "자유로운 편집권을 누리지 못하고 외눈으로 보도하는 언론들이 양 눈으로 보도하는 '뉴스공장'을 타박하는 것은 잘못"이라고 꼬집었다.

이 같은 발언을 두고 정치권 내에서는 '장애인 비하 발언'이라고 지적하며 추 전 장관의 사과를 촉구했다.

어린 시절 소아마비를 앓아 다리가 불편한 이상민 더불어민주당 의원은 "설마 추 전 장관께서 장애인 비하 의도를 갖고 그런 수준 이하의 표현을 한 것은 아닐 것이라 애써 짐작하려 하지만 잘못한 것이 틀림없는 만큼 서둘러 시정하고 사과하기를 바란다"고 했다.

발달장애인 동생을 둔 장혜영 정의당 의원도 "장애 비하 표현에 대한 즉각적인 수정과 진정성 있는 사과를 요구한다"라며 "차별금지법의 필요성을 여러 번 공개적으로 역설해오신 추 전 장관인 만큼, 본인의 차별적 언행에 대한 지적을 수용하고 개선하는 모범적인 모습을 보여주시길 바란다"고 강조했다.

논란이 커지자 추 전 장관은 페이스북에 재차 글을 올려 "진실에는 눈감고 기득권과 유착되어 '외눈으로 보도하는 언론'의 편향성을 지적한 것"이라고 해명했다. 이어 "장 의원과 이 의원은 문맥을 오독하여 제 뜻을 왜곡한 것"이라며 "매우 유감스럽게 생각한다"고 했다.

또 그는 국어사전상 '외눈'의 의미를 언급하며 "외눈은 시각 장애인을 지칭한 것이 아니며 장애인 비하는 더더욱 아니다"라고 반박했다. 아울러 그는 "저는 장애인, 비장애인 차별 없는 평등한 세상을 지향하며 정치적·제도적으로 실천하고자 노력해 왔다"고 강조했다.

그러나 장애인단체는 추 장관의 '외눈' 발언을 장애인 비하 발언이 맞다고 판단했다. 한국장애인단체총연맹은 입장문을 내고 "추 전 장관은 이번 발언으로 마음이 상했을 장애인들에게 진심으로 사과해야 한다"고 꼬집었다.

이어 "전 장관은 비하할 의도가 없었다고 한다. 하지만 듣는 이는 불쾌할 수 있고, 사회적으로 잘못된 인식을 심화시킬 수 있다"라며 "적절하지 않게 용어를 사용해 장애를 부정적으로 오인할 수 있다. 또한 의도가 없었다는 해명은 '의도가 없으면 사용해도 된다'는 것처럼 보일 수 있다"고 우려했다.

정치인들의 장애인 비하 발언은 이번이 처음이 아니다. 이해찬 전 민주당 대표는 지난해 1월 민주당 유튜브채널 '씀'에 출연해 "선천적인 장애인은 어려서부터 장애를 가지고 나와 의지가 약하다고 한다"고 말해 국가인권위원회(인권위)로부터 '권고' 조치를 받았다.

또 이 전 대표는 2018년 12월에도 "정치권에서 말하는 거 보면 저게 정상인가 싶을 정도로 정신 장애인들이 많이 있다"고 말해 논란이 일었다.

그런가 하면 이광재 민주당 의원도 지난해 7월 국회 기획재정위원회 질의에서 홍남기 경제부총리에게 "경제부총리가 금융 부분을 확실하게 알지 못하면 정책 수단이 '절름발이'가 될 수밖에 없다"고 비판했다가 사과한 바 있다.

야당 의원들 역시 장애인 비하 발언으로 논란이 된 바 있다. 주호영 국민의힘 원내대표는 지난해 1월 정세균 당시 국무총리 후보를 두고 "그런 상태로 총리가 된다면 '절름발이 총리'고 후유증이 엄청날 것"이라고 발언해 인권위로부터 '권고' 결정을 받았다.

곽상도 국민의힘 의원도 지난해 6월 문재인 대통령을 두고 "한쪽 눈을 감고 내 편만 챙기는 '외눈박이' 대통령이 돼서는 안 된다"고 말해 빈축을 샀다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr