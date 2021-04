구로구, IoT기반 ‘시설물 안전관리 시스템’ 구축

학교, 육교, 건축물 등 공공·민간 노후 시설물에 총 600개 감지센서 설치... 부착된 감지센서로 기울기, 이격, 진동, 온도, 습도 등 정보 분석하고 대응

[아시아경제 박종일 기자] “붕괴?균열 위험 징후, 스마트하게 차단한다!”

구로구(구청장 이성)가 노후 위험시설물 안전관리를 위해 IoT(사물인터넷) 기반 시설물 안전관리 시스템을 구축했다.

‘시설물 안전관리 시스템’은 IoT 감지센서를 시설물에 부착해 기울기, 이격, 진동, 온도, 습도 등의 데이터를 구로구 사물인터넷 자가통신망(LoRaWAN)에 전송해 시설물의 상태를 실시간 원격 점검하는 시스템이다.

구로구는 안전관리 대상 시설물 총 139개소에 600개의 IoT 감지센서를 설치했다. 공공 시설물은 육교, 옹벽, 초?중?고등학교, 어린이집, 빗물펌프장, 각 동 주민센터?자치회관 등 77개소에 265개 센서를, 민간 시설물은 노후 건축물 등 62개소에 335개 감지센서를 부착했다.

부착된 감지센서로 축적된 데이터는 위험시설물 빅데이터와 통합모니터링 시스템으로 구축돼 향후 시설물 안전관리 시스템 고도화 및 안정화를 위한 기초자료, 도시 안전 관리 자료 등으로 사용된다.

또 시설물 상태정보를 행안부(GIS 기반 통합 상황관리시스템), 서울시(도시데이터 관리시스템) 등과 연계해 정보 공유도 가능하다.

각 시설별 관리부서 담당자를 위한 맞춤형 현장점검 전용 앱도 개발했다. 시설물 데이터 안전등급이 설정된 값 이하로 떨어지거나 이상 징후가 발견될 경우 해당 앱을 통해 시설물 현장 점검 결과 입력과 사진 등록이 실시간으로 가능하다.

또 시설물별 데이터 안전등급, 정보조회, 이력관리 등도 할 수 있다.

구로구는 2018년 지역내 21개소에 100여개 센서를 시범사업으로 설치했으며 이 사업이 높은 평가를 받아 2019년에는 5월 행정안전부 재난안전 특별교부세 선도사업으로 선정돼 국비 15억원을 확보하기도 했다.

이를 바탕으로 지난해 12월 말 국비 15억, 구비 2억 여원 등 총 17억 여원을 투입해 시설물 안전관리 시스템 구축을 완료했다.

구로구 관계자는 “600개의 센서를 통해 노후 건축물에 대한 촘촘한 관리가 가능해졌다”며 “사물인터넷 기술을 활용해 주민이 안심하고 지낼 수 있는 안전도시 구로를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr