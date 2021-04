중랑구, 경희대·서울시립대와 손잡고 고등학생들에 맞춤형 교육

송곡여고와 송곡고 2개 고교와 경희대·서울시립대학교 2개 대학 참여...교과과정 연계한 정규수업부터 창의성 기르는 동아리 활동, 방과후 교육까지

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 지역 고등학생을 대상으로 대학교와 연계한 맞춤형 교육과정 프로그램을 제공한다.

이번 맞춤형 교육 프로그램은 자치구와 고등학교, 대학교를 연계한 지역인재육성사업의 일환으로 대학이 보유하고 있는 자원과 인력을 활용해 지역의 인재를 육성하기 위해 마련됐다.

구는 이를 위해 지난 19일 자치구-대학-고교간 업무협약(MOU)을 체결하고 본격적인 사업에 돌입했다.

올해는 송곡여고와 송곡고 등 2개 고등학교와 경희대, 서울시립대가 참여, 정규수업과 연계해 교과 심화 학습을 제공하는 정규과정 프로그램과 창의성과 전문지식을 습득할 수 있는 동아리 활동, 학력 격차를 완화하기 위한 맞춤형 교육과정인 방과후학교, 진로·진학 정보 제공 등 각종 강좌들을 운영한다.

특히 송곡여고는 지난해에 이어 올해도 경희대와 함께 창의 인재 육성을 위한 ▲4차산업과 3D프린팅 ▲창의적 사고와 표현 ▲진로 아카데미 ▲영어권 문화의 이해 등 12개 프로그램을 진행한다.

올해 처음으로 참여하는 송곡고 또한 서울시립대와 연계해 ▲한국문화콘텐츠 탐구 ▲청소년 경제캠프 ▲생명과학 탐구교실 등 14개 강좌를 진행할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 지역인재육성사업은 학생들이 수강할 수 있는 교육의 범위를 확장하고 폭넓은 진로탐색 기회와 함께 창의 인재를 육성할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 기관의 상호협력을 통해 중랑구만의 차별화된 교육콘텐츠를 발굴해 나가겠다”고 말했다.

