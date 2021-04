'영등포 맘(心)·펀(fun) 데이’ 개최

어린이날 및 가정의 달 맞아 악기연주·요리 등 이색 체험행사 선보여... 코로나19로 야외활동 줄어든 아이들 위한 온라인·대면행사 병행... 음악회 콘테스트 참여하면 선착순 300명에게 커피 기프티콘 증정

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 5월 어린이날 및 가정의 달을 맞아 온·오프라인으로 동시에 즐길 수 있는 영유아 가족 축제, ‘영등포 맘(心)·펀(fun) 데이’를 개최한다.

‘영등포 맘(心)·펀(fun) 데이’는 지역 영유아 가족들에게 올해 5월을 더 즐거운 날로 만들겠다는 뜻을 담아 구가 야심차게 준비한 프로젝트다.

구는 코로나19 장기화로 활동의 제약이 많은 영유아 가정에 가족과 소중한 시간을 보낼 수 있도록 육아종합지원센터 및 어린이집 연합회와 함께 이번 행사를 마련했다.

5월 1일 ‘감성쑥쑥, ♬작은음악회♪’를 시작으로, ‘영셰프, 건강한 음식을 부탁해!’, ‘우리가족, 마음대로 음악회 콘테스트’ 등 행사가 연이어 어린이와 가족들에게 선보일 예정이다.

먼저 ‘감성쑥쑥, ♬작은음악회♪’는 온라인(5월1일)과 소규모 오프라인(5월5일) 투 트랙으로 개최한다. 지역 어린이집 재원 220가족을 선정해 악기키트를 제공, 악기를 만들고 가족과 연주해보는 악기체험 프로그램이다. 200가족은 온라인으로, 20가족은 오프라인으로 참여한다.

‘영셰프, 건강한 음식을 부탁해!’는 온라인 요리체험 행사다. 다가오는 5월5일 어린이날, 전문 셰프와 함께 실시간 영상을 통해 소통하며 봄 제철음식인 봄나물 두부면파스타와 오이연근피클을 만드는 시간을 갖게 된다.

특히 이 행사에는 채현일 영등포구청장이 ‘일일 셰프’로 변신하여 깜짝 출연, 구민들에게 건강하고 입맛 돋우는 제철요리를 선사할 예정이다. 지역에 거주하는 영유아 가족 누구나 사전 신청을 통해 참여할 수 있다. 구 육아종합지원센터 홈페이지에서 총 100가족을 모집한다.

마지막으로 ‘우리가족, 마음대로 음악회 콘테스트’는 5월10일부터 23일까지 진행된다. 영유아와 함께 다양한 악기나 기구를 이용하여 연주하거나 동요를 부르는 시간을 갖고 이를 영상으로 촬영해 네이버 카페 ‘YK(영등포키즈)우리가족 마음대로 음악회’에 응모하면 된다.

기간 내 참여자 중 선착순 300명에게 커피 기프티콘을 제공할 예정이다.

구는 행사 기간 코로나 예방수칙 준수와 상시 방역으로 안심하고 즐길 수 있는 행사 진행에 철저를 기한다는 방침이다.

한편 지난 2월 개장한 여의도 ‘더현대 서울’이 기업의 사회공헌 차원에서 본 행사를 지원하고 있어 그 의미가 더 특별하다.

채현일 영등포구청장은 “코로나19 장기화로 대부분의 시간을 집에서 보내야 하는 아이들과 가족들을 위해 이번 행사를 준비했다”며 “어린이날의 주인공인 우리 아이들이 신나고 즐거운 5월을 보낼 수 있길 기대한다”고 전했다.

