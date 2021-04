"음식물 쓰레기도 친환경 방식으로" 롯데슈퍼, 발효 소멸 처리기 도입

롯데슈퍼, 연간 5000t 이상 발생하는 음식물 쓰레기 '친환경 처리'

친환경 미생물 사용 '발효 소멸 방식' 업소용 음식물처리기 16대 설치

환경 보호와 함께 연간 음식물쓰레기 처리 비용 11억 절감 효과

[아시아경제 김유리 기자] 롯데슈퍼가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 친환경 방식의 업소용 음식물처리기 16대를 각 점포에 도입했다고 27일 밝혔다. 연내 50개까지 확대한다는 계획이다.

신선식품과 즉석조리식품을 운영하고 있는 롯데슈퍼에서는 연간 약 5000t 이상의 음식물쓰레기가 배출되고 있다. 이를 처리하기 위해선 약 11억원 가량 비용이 든다.

롯데슈퍼는 "기존에는 음식물쓰레기를 정해진 공간에 일정 기간 모아두면 전문 업체가 점포를 방문에 수거해가는 방식이라 작업장 및 음식물쓰레기통 주변에 악취가 발생하는 등 관리에 어려움이 있었으나 이번에 도입한 음식물처리기는 친환경 미생물을 사용해 이러한 문제점을 해결했다"고 말했다.

음식물쓰레기가 미생물 발효 방식을 통해 약 24시간을 기준으로 소멸, 흰색 액체 형태로 배출되기 때문에 냄새 발생이 거의 없고 즉시 처리가 가능해 청결 관리에도 용이하다는 설명이다.

점포별 음식물 쓰레기 발생량에 따라 50ℓ, 100ℓ, 200ℓ 3가지 용량 타입으로 설치했다. 롯데슈퍼는 16개 점포에 설치한 발효 방식의 음식물쓰레기 처리기를 중, 대형 점포 중심으로 연내 50개까지 확대할 계획이다.

향후 롯데슈퍼 300개 점포에 음식물쓰레기 처리기 설치 시 음시물쓰레기 처리를 위한 비용 약 11억원을 절감함과 동시에 환경 보호에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

임효종 롯데슈퍼 지원팀장은 "최근 음식물쓰레기 증가에 따른 환경 오염이 사회적 문제가 되고 있다"며 "발효 방식의 음식물쓰레기 처리를 통해 환경 보호에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

