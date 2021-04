오세훈 시장, '창경궁~종묘' 연결 복원사업 현장점검

일제강점기인 1931년 단절

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 27일 오후 율곡로로 단절된 창경궁과 종묘를 녹지로 연결하는 복원사업(율곡로 도로구조개선공사) 현장을 찾아 공사상황을 점검한다.

이 사업은 오 시장 재직 당시인 2010년 첫 삽을 떴다. ’창경궁~종묘‘를 원형복원하는 사업이다.

과거 하나의 숲으로 이어져 있었지만 일제강점기인 1931년 율곡로가 생기면서 갈라진 구간이다. 상습 정체구간인 율곡로를 6차로(기존 4차로)로 확장하면서 도로를 지하화해 터널을 만들고, 터널 상부에 녹지와 보행로를 조성해 종묘와 창경궁을 연결한다. 도로(차도·보도)는 올해 6월, 터널 상부 녹지·보행로는 내년 준공 목표다.

오 시장은 현재 복원공사가 진행 중인 터널 상부에서 사업 추진경과를 보고 받을 예정이다. 이어 터널 시점부 전망대 방향으로 이동하면서 녹지와 보행로 조성 현장도 점검한다.

