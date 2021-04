인천 자활근로 카페 공동브랜드화 추진…전국 최초

26개 사업장 '꿈이든The카페' 체인점화



[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 전국 광역지자체 최초로 자활근로 카페사업장에 대한 공동브랜드화 사업을 추진한다.

시는 지역자활센터에서 자활근로 사업장으로 운영되고 있는 전체 26개 카페를 '꿈이든 The카페'라는 이름으로 체인점화하는 공동브랜드 사업을 추진할 계획이라고 27일 밝혔다.

이에 따라 시는 다음 달부터 9월까지 시비 6000만원을 지원해 카페사업장 간판교체, 공동 유니폼 제작, 사업장별 컨설팅, 자활근로자 교육 등에 나선다. 또 향후 5년간 1억5000만원의 시 자활기금을 투입해 노후 인테리어·장비 개선과 컨설팅을 계속 지원할 방침이다.

이와 함께 커피재료나 장비, 각종 기자재를 공동구매해 납품단가를 인하하고, 전체 카페사업장에서 이용 가능한 쿠폰을 발행하는 등 공동 마케팅도 펼친다.

카페에서 나오는 커피박(커피찌꺼기)은 수거해 연수지역자활센터 등에 설치된 재활용 자활사업장에서 연필·화분 등으로 제품화해 판매함으로써 매출증대는 물론 '친환경 도시' 조성에도 기여하게 된다.

시는 전국 최초의 대규모 자활사업장 공동브랜화 사업을 통해 지역 자활카페의 매출을 올리고 자활참여자의 근무만족도도 높여 인천 자활사업 전반에 활성화를 가져올 것으로 기대하고 있다.

이에 사업장 임대를 지원해 신규 '꿈이든 The카페'를 확충하는 한편 시설 개선 등 운영지원을 강화해 전국 최고의 지역특화 자활사업장으로 육성한다는 계획이다.

인천시 관계자는 "자활근로 참여자들이 자부심을 갖고 근무하고 자활근로의 경험을 살려 자립에 성공할 수 있도록 자활카페 사업장 공동브랜드화 사업 외에도 지역특화 자활사업을 지속적으로 발굴해 추진하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr