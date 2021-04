장애인단체 "추미애 '외눈' 발언, 장애인 비하 맞다…사과하길"

'외눈' 표현 논란 확산…秋 "비하 아니다"

[아시아경제 허미담 기자] 추미애 전 법무부 장관이 방송인 김어준씨를 옹호하는 과정에서 '외눈'이라는 표현을 써 장애인 비하 논란에 휩싸인 가운데 26일 장애인 단체가 "장애인 비하 발언이 맞다"고 지적했다.

이날 한국장애인단체총연맹은 "추 전 장관은 이번 발언으로 마음이 상했을 장애인들에게 진심으로 사과해야 한다"고 꼬집었다.

단체는 "추 전 장관은 비하할 의도가 없었다고 한다. 하지만 듣는 이는 불쾌할 수 있고, 사회적으로 잘못된 인식을 심화시킬 수 있다"라며 "적절하지 않게 용어를 사용해 장애를 부정적으로 오인할 수 있다. 또한 의도가 없었다는 해명은 '의도가 없으면 사용해도 된다'는 것처럼 보일 수 있다"고 우려했다.

아울러 "의도가 없었기에 잘못된 행동이 아니라는 행동과 말에는 진정 분노하고 있다"라며 "지금이라도 추 전 장관은 장애인과 가족들에게 진심 어린 사과를 하길 바란다. 장애인들은 기다리고 있다"고 밝혔다.

앞서 추 전 장관은 지난 23일 자신의 페이스북에 정치 편향성 논란이 불거진 TBS '김어준의 뉴스공장'을 언급하며 "'뉴스공장'이 정치적으로 편향된 게 아니라 다른 언론들이 언론 상업주의에 빠져있는 것이 문제"라고 비판했다.

이어 "자유로운 편집권을 누리지 못하고 외눈으로 보도하는 언론들이 양 눈으로 보도하는 '뉴스공장'을 타박하는 것은 잘못"이라고 했다.

추 전 장관의 '외눈' 발언을 두고 정치권 내에서는 '장애인 비하 발언'이라는 지적이 나왔다.

어린 시절 소아마비를 앓아 다리가 불편한 이상민 더불어민주당 의원은 "설마 추 전 장관께서 장애인 비하 의도를 갖고 그런 수준 이하의 표현을 한 것은 아닐 것이라 애써 짐작하려 하지만 잘못한 것이 틀림없는 만큼 서둘러 시정하고 사과하기를 바란다"고 밝혔다. 발달장애인 동생을 둔 장혜영 정의당 의원도 "장애 혐오 발언"이라고 지적하며 사과를 촉구했다.

이와 관련해 추 전 장관은 페이스북에 재차 글을 올려 "진실에는 눈감고 기득권과 유착되어 '외눈으로 보도하는 언론'의 편향성을 지적한 것"이라고 반박했다. 이어 "장 의원과 이 의원은 문맥을 오독하여 제 뜻을 왜곡한 것"이라며 "매우 유감스럽게 생각한다"고 했다.

또 그는 국어사전상 '외눈'의 의미를 언급하며 "외눈은 시각 장애인을 지칭한 것이 아니며 장애인 비하는 더더욱 아니다"라고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr