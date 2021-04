동대문구, 한걸음에 닿는 동네배움터 5월부터 비대면으로 우선 진행…선착순 모집 중... ‘도전! 9가지 키오스크’ 등 10개 프로그램 운영…11월까지 총 70여 개 강좌 진행

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 구민 누구나 지역 가까이에서 배움을 누릴 수 있도록 운영하는 ‘동네배움터’를 5월부터 실시간 비대면으로 운영한다.

‘동네배움터’는 지역 내 유휴공간을 학습공간으로 활용해 청소년, 가족 단위, 경력단절여성, 중고령자 등 지역주민을 대상으로 다양한 프로그램을 운영, 학습공동체 활동을 지원하는 평생교육사업이다.

올해는 코로나19의 영향으로 모든 강좌를 실시간으로 온라인에서 진행한다.

이번에 진행되는 강좌는 ▲온라인으로 따라 가보는 서울 속 궁궐여행 ▲반려식물과 함께하는 초록라이프 ▲도전! 9가지 키오스크 ▲엄마가 배워서 전수하는 새활용 북아트 ▲쉽게 시작하는 취미생활 연필스케치 ▲사회초년생을 위한 재테크 등이다.

구는 올해 11월까지 동네배움터 별로 5개씩 총 70여 개의 강좌를 진행할 계획이다.

동네배움터 프로그램 수강을 희망하는 구민은 동대문구청 홈페이지 (구민참여 → 온라인접수)에서 신청이 가능, 수강료는 무료다. 단, 프로그램 특성에 따라 재료비와 교재비는 수강생이 직접 부담해야 한다.

자세한 프로그램 일정은 동대문구청 누리집에서 확인할 수 있다. 문의는 동대문구청 교육지원과로 하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 인해 지친 구민들이 일상을 회복하는 데 도움이 될 수 있도록 다양하고 질 높은 평생교육 프로그램을 준비했다”며 “앞으로도 누구나 근거리에서 평생학습권을 보장받을 수 있는 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

