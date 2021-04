서울 학생들, 8개국 학생과 상대국 언어로 온라인 수업 듣는다

화상회의 플랫폼으로 월 1회 온라인 협력수업

[아시아경제 한진주 기자] 서울의 학생들이 미국, 호주, 프랑스 등 8개국 학생들과 상대국 언어로 온라인 수업을 받는다.

26일 서울시교육청은 이번달부터 내년 2월까지 미국, 호주, 뉴질랜드, 일본, 중국, 대만, 프랑스, 러시아의 학생들과 '상대국 언어로 말하는 온라인 수업'을 운영한다고 밝혔다.

온라인 협력수업은 월 1회 이상 화상회의 플랫폼을 통해 한국 학생은 외국어로, 외국 학생은 한국어로 말하며 상대 국가의 문화, 역사, 예술 등에 대한 이해를 높일 수 있다.

서울에서는 초등학교 6곳에서 학생 117명, 중학교 4곳에서 74명, 고등학교 26곳에서 447명 등 총 638명이 협력 수업에 참여한다.

교육청은 지난해 10월부터 호주와 뉴질랜드 학교와 온라인 협력사업 시범사업을 진행했고 국내 참여 학생 115명 중 84%가 프로그램에 대해 '만족한다'고 답했다. 일부 학생들은 프로그램 종료 이후에도 SNS 등으로 활발한 교류를 이어가고 있다.

서울시교육청은 온라인 협력수업에 참여하는 교사들의 어려움 해소를 위해 글로벌 온라인 협력수업 지도안을 한국어, 영어, 중국어로 제작·배포했다. 원하는 학교에 원격수업 도우미를 지원해 교사 업무 부담을 줄이고 학생들이 몰입할 수 있도록 여건을 조성할 계획이다.

