‘스마트시티 미래’ 세종서 찾는다

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종에서 세계 석학과 전문가가 모여 스마트시티의 미래를 논의하는 자리가 마련된다.

세종시는 27일~29일 ‘스마트시티, 세종SEJONG이 답하다’를 주제로 ‘2021 세종 스마트시티 국제포럼’을 연다고 27일 밝혔다.

포럼에는 한국과학기술원(KIST) 정재승 교수와 블룸버그가 선정한 세계 최고의 미래학자 제이슨 솅커, 유럽리빙랩네트워크 페르난도 빌라리뇨 의장을 비롯해 중앙부처 및 국책연구기관, 대학, 국제단체, 해외도시 및 국내외 기업 관계자 등 스마트시티 분야 전문가 50여명이 참여한다.

이들은 포럼에서 세종의 스마트시티 추진성과 및 우수사례를 공유할 예정이다. 포럼 주제는 세종시가 도시차원에서 스마트시티에 관한 질문에 답한다는 의미와 함께 스마트시티의 핵심주제를 6가지 키워드(S·E·J·O·N·G)로 정리해 논의하는 중의적 의미가 담겼다.

가령 ‘S’는 시민생활 안전 수호를 위한 지능형 스마트시티 솔루션, 'E'는 지속가능한 에코 스마트시티 조성방안, ‘J'는 민·관 협력기반의 개방형 혁신 플랫폼, ’0‘는 초연결시대 시민맞춤형 스마트시티, ’N'은 뉴노멀시대 코로나19로 변화하는 도시의 미래, ‘G’는 세종형 스마트시티 글로벌 진출 전략을 각각 뜻한다.

포럼 첫날 기조강연은 정재승 교수가 맡는다. 정재승 교수는 현재 세종 스마트시티 국가시범도시 총괄계획가로 활동하는 중이기도 하다. 기조강연에 이어 이춘희 세종시장은 ‘포스트 코로나 시대, 세종 스마트시티의 대응전략’을 주제로 온라인 대담을 진행한다.

일자별 세부일정은 27일 기조연설 및 S·E세션, 28일 J·0·N 세션, 29일 G세션 및 폐회식 등으로 짜여졌다. 특히 포럼 마지막 날 폐회식에선 도시차원에서 국제사회에 스마트시티 비전과 조성·운영 원칙을 제시하는 ‘세종 스마트시티 선언’ 선포식을 가질 예정이다.

시는 코로나19 확산방지를 위해 비대면으로 포럼을 진행하는 대신 전체 일정을 유튜브와 포럼 홈페이지를 통해 온라인으로 생중계한다.

이춘희 세종시장은 “스마트시티는 첨단 정보통신기술을 활용해 시민 스스로 도시의 문제점을 발굴하고 해결하는 도시를 의미한다”며 “시는 앞으로 격년제로 포럼을 개최해 세종에서 추진되는 스마트시티의 성과를 대외적으로 알리고 공유해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 세종은 지난해 9월 스마트규제혁신 지구로 지정돼 융·복합 신기술 분야의 각종 실증사업을 추진하는 중이다. 특히 지난해 11월 세계 최초로 스마트시티 선도도시 국제인증을 획득함으로써 글로벌 스마트시티로 위상을 높였다는 평가를 받는다.

