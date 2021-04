[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 위조된 공문서를 사용해 제주도행 비행기를 타려던 고등학생이 적발됐다.

광주 광산경찰서는 신분증을 위조해 비행기에 탑승하려한 혐의(공문서 위조·위조공문서행사 등)로 A군을 붙잡아 조사 중이라고 26일 밝혔다.

A군은 전날 오전 8시 20분께 광주공항에서 제주도행 비행기에 위조 공문서를 사용해 탑승 수속을 밟은 혐의를 받는다.

조사결과 주민등록증 또는 운전면허증 등 신분증을 대체할 수 있는 공문서를 인터넷에서 다운받아 조작한 것으로 드러났다.

비행기에 탑승하려다 신분 절차를 확인하는 보안요원에 의해 발각된 것으로 알려졌다.

이보다 앞서 광주공항에서는 지난해 7·10·12월 3차례 다른 사람의 신분증을 도용해 탑승한 이용객이 적발되기도 했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr