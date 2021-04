청소년에도 성인스팸 전송…방통위 7개 사업자 검찰송치

정보통신망법 위반 혐의

방통위, 스팸 감시 강화

"통신사 스팸 차단 앱 활용 필요"

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신위원회 소속 방송통신사무소는 음란한 문언 등을 사용하거나 문자 수신자의 수신거부를 회피·방해하는 방법으로 불법스팸을 전송한 성인광고 업체를 집중 조사해 7개 사업자와 피의자 12명을 적발하고 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다.

방송통신사무소는 2020년 9월부터 12월까지 신고된 성인광고·음란물 불법스팸 데이터를 분석해 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등의 위반 혐의가 인정된 사업자를 지난 1월부터 3월까지 집중 조사했다.

이번 조사는 지난 1월 성매매 등 불법정보를 유통한 스팸 전송자를 단속해 피의자 3명을 검찰 송치한 이후 성매매 등 불법정보 전달매체 감시를 강화하는 과정에서 추진됐다.

방송통신사무소는 최근 청소년들에게 060 성인 광고가 무분별하게 전달된다는 신고가 늘어나는 등 성인광고·음란물 스팸에 대한 각별한 주의가 요구돼 관련 업체에 대한 감시를 지속해 나갈 방침이다.

방송통신사무소는 성인광고·음란물 등 불법스팸 차단을 위해서는 국민들의 지속적인 관심이 필요하다는 설명이다. 스마트폰 사용자는 각 통신사에서 제공하는 문자 수신차단 앱을 설치해 수신을 원치 않은 문구, 특정 전화번호 등을 사전 등록하는 등 적극적인 활용을 당부했다.

한상혁 위원장은 “건전한 사회풍속을 저해하고 불법 행위를 조장하는 음란한 정보나 성매매 이용자를 모집하는 등의 불법 스팸, 특히 청소년 대상 불법정보 유통 행위에 단호하게 대처하고 코로나19 재난지원금·불법대출·주식투자 유도·성인광고 등 국민 불편과 피해를 초래하는 불법스팸 사항을 지속 발굴해 조사·단속을 강화하겠다”고 밝혔다.

