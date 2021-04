신한자산운용, 업계 최초 ESG 지수연계 ELF 출시

[아시아경제 이민지 기자] 신한자산운용은 업계 최초 ESG 지수를 기초자산으로 한 ELF 2종을 출시한다고 26일 밝혔다.

해당 상품은 S&500 ESG 지수와 유로스톡스 50 ESG 가격 등을 기초자산으로 하는 노낙인 스텝다운 구조로 기존 같은 구조의 일반 기초자산(S&P500, 유로스톡스50) 상품에 비해 기초자산의 안정성이 높은 것이 특징이다.

대다수 ELF상품의 만기까지 투자기간인 3년 수익률을 기준으로 살펴보면, 일반 지수에 비해 ESG 지수가 더 긍정적인 성과를 보이고 있어 중도 및 만기 상환 가능성에서 경쟁력이 높다. ESG구성방식은 ESG평가 기준에 미달하는 종목을 제외하고 시가 총액 상위 종목을 담아 산출되는 구조로 신한자산운용은 향후 해당 상품을 지속적으로 출시할 계획이다.

서병욱 신한자산운용 퀀트·구조화파생운용본부 부본부장은 “신한자산운용은 업계에서 수년간 ELF 설정규모 1위를 차지해온 운용사”라며 “이번에 최초 출시되는 ESG 지수연계 ELF는 고객입장에서 좀더 경쟁력 있는 상품을 제안 드리기 위해 오랜 시간 고민한 결과”라고 설명했다. 상품은 4월 26일~30일까지 신한은행 전국 지점 및 온라인을 통해 가입할 수 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr