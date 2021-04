KT, 삼성전자와 세계 최초 국가재난안전통신 전국망 개통

국토와 해상을 포괄하는 국제표준 국가재난안전통신망 세계 최초 개통

망관제센터 국사 삼원화 및 통신장비 이중화 통해 재난망 무중단 운용

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 29,350 전일대비 100 등락률 -0.34% 거래량 151,660 전일가 29,450 2021.04.26 09:28 장중(20분지연) 관련기사 통신사 못믿을 인터넷 품질…정부 '소비자 셀프점검' 약관 개선잇섭發 KT 인터넷 품질 논란에…방통위 "통신 3사 전수조사"KT 구현모 대표, 인터넷 속도 저하 문제 사과… 재발 방지 약속 close 가 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 2,727,308 전일가 82,800 2021.04.26 09:28 장중(20분지연) 관련기사 삼성물산, 美 텍사스주에 700MW 규모 태양광 발전소 건설 추진외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도방마다 하나씩?…삼성전자, 창문형 에어컨 '윈도우 핏' 출시 close 와 함께 세계 최초로 국가재난안전통신 전국망을 개통했다고 26일 밝혔다.

재난안전통신망은 자연재해를 비롯해 각종 중대형 재난사고를 효율적으로 예방하고 대응하기 위해 정부 주도로 구축된 차세대 무선통신망이다. 이를 통해 재난이 발생했을 때 통합 현장지휘체계를 확보하고, 재난대응기관 사이에 긴밀한 상호 협력이 가능하다.

이번에 KT와 삼성전자가 구축한 국가재난안전통신망은 무선통신 국제표준화 기술협력 기구인 3GPP(3rd Generation Partnership Project)가 제정한 재난안전통신규격(PS-LTE Standard)에 맞춰져 있다. 전국의 국토와 해상을 포괄하는 세계 최초의 국가재난안전통신 전국망이다. 2015년부터 시범사업과 보강사업을 시작해 6년 만에 경찰·소방·국방·철도·지방자치단체 등 8대 분야 333개 국가기관의 무선통신망을 하나로 통합했다.

특히 국가재난안전통신망은 최악의 재난 상황에서도 구난활동을 지원할 수 있도록 다중 통신망 구조와 기술이 적용됐다. 망관제센터도 서울과 대구, 제주로 삼원화돼 있고, 각 국사의 장비도 이중화로 구성해 특정 장비에 장애가 발생해도 다른 장비를 통해 무중단 운용이 가능하다.

또 재난에 따른 트래픽 폭증 상황에서도 현장 요원간의 원활한 통신을 위해 eMBMS 기술을 적용, 최대 2500개의 단말 간 실시간 통신이 가능하다. 단말 연결 한계가 1200대였던 기존의 테트라(TETRA) 방식보다 2배 이상 많은 것이다. 단말간 직접 통신 기능도 지원해 깊은 산악 지대나 지하 등 무선 기지국 연결이 어려운 지역에서도 현장 요원 간 통신도 가능하다.

KT는 앞으로 사물인터넷(IoT)을 활용한 지능형 재난감시시스템, 5G 기술을 활용한 원격 의료와 구난활동 등 재난안전 네트워크를 지속적으로 발전시킬 수 있도록 노력할 예정이다. 김준호 KT 엔터프라이즈 부문 공공·금융고객본부장은 “KT는 국가재난안전통신 전국망의 안정적인 운용과 발전에 기여하기 위해 노력하겠다”며 “정부 재난구조와 치안 등 공공업무의 디지털전환과 혁신을 위해 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

김승일 삼성전자 네트워크사업부 한국BM그룹 상무도 "재난안전통신망의 도입은 공공 통신망 체계의 대전환으로 국민의 생명과 재산을 지키는 데 큰 기여를 할 것"이라며 "삼성전자는 앞으로도 재난안전통신 분야 표준을 주도하고, 항구적인 진화 체계를 수립해 사람을 이롭게 하는 기술의 발전을 계속해 이끌어가겠다"고 말했다

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr