하나銀, 스타트업 발굴 '애자일랩 11기' 16곳 선발

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 스타트업 발굴·협업·육성 프로그램 '하나원큐 애자일랩11기'에 참여할 스타트업 16곳을 선발했다고 26일 밝혔다.

하나원큐 애자일랩은 하나은행이 2015년 6월 설립한 이후 이번 11기까지 총 113개 스타트업을 발굴?육성하며 다양한 협업 성공사례를 창출하고 있는 스타트업 멘토링 센터다.

선정된 스타트업에는 하나금융 전 그룹사 내 현업 부서들과의 사업화 협업, 직?간접투자, 글로벌 진출 타진, 개별 사무공간 제공 등 광범위한 지원이 제공된다.

코로나19 확산 방지를 위해 모든 선발 절차는 비대면 기반으로 진행됐다. 특히, 이번 11기 선발에는 전사적인 스타트업 지원을 위해 선발과 동시에 그룹사와 공동사업 추진이 가능하도록 전략적 협업에 중점을 뒀다.

'하나원큐 애자일랩 11기'로 업무협약을 체결한 스타트업은 ▲ 올라핀테크 ▲ 널리소프트 ▲ 씨즈데이터 ▲ 포티투마루 ▲ 두꺼비세상 ▲ 빅테크플러스 ▲ 데이터노우즈 ▲ 스몰티켓 ▲ 왓섭 ▲ 이해라이프스타일 ▲ 위펀 ▲ 케어닥 ▲ 유니메오 ▲ 그레이드헬스체인 ▲ 펫피플 ▲ 생활연구소 등 16개 업체다.

이 가운데 2개사는 지분투자가 결정됐으며, 하나은행은 코로나19로 인해 경직돼 있는 스타트업 생태계 활성화를 위해 하나원큐 애자일랩에서의 투자뿐 아니라 하나금융그룹 계열사와 적극 연계하여 전방위적인 지원에 나설 계획이다.

김경호 하나은행 미래금융본부장은 “스타트업들과 견고한 파트너쉽을 구축을 통해 서로 윈윈 할 수 있는 환경을 만들며 동반성장을 이뤄왔다”며, “함께 성장하며 행복을 나누는 금융 실천을 위해 스타트업 생태계 조성과 적극적인 금융 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

