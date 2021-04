"무인 편의점 보안 솔루션 개발" GS25, ADT캡스와 업무협약

무인편의점 야간 매출 전년 대비 55.9% 신장

GS25, ADT캡스와 업무 협약…무인 편의점 보안 솔루션 개발

CCTV 통한 실시간 경영주 모니터링·ADT캡스 관제 센터 2중 보안

[아시아경제 김유리 기자] GS25는 ADT캡스와 업무 협약을 통해 무인편의점 보안 솔루션을 개발한다고 26일 밝혔다.

이 운영하는 편의점 GS25의 상시무인점, 야간무인점 등 무인 편의점은 25일 기준 약 290곳이다. 전년대비 110점이 증가했다. 야간 무인 운영 점포의 야간 시간 매출은 이달(20일까지) 전년 동기 대비 55.9% 신장했다. 야간 미영업을 하던 점포가 야간 시간 무인 점포로 변경한 후 일 평균 매출이 8.2% 상승하기도 했다.

GS25와 ADT캡스는 이날 서울 강남구 GS리테일 본사에서 무인 점포의 안전한 운영 모델 개발을 위한 업무 협약을 진행했다. 조윤성 GS리테일 사장, 이용환 ADT캡스 사업총괄 등이 참석한 협약식에서는 ▲유·무인 오프라인 유통 플랫폼 보안 솔루션 발굴 및 도입 ▲미래형유통 플랫폼에서 활용할 수 있는 유·무인형 솔루션 개발 ▲양사 사업내용 중 상호보완 및 협업 가능한 신규 테마 개발 등을 적극 협력하기로 했다

협약을 통해 오픈할 신규 GS25 무인편의점에는 보안용 CCTV, 출입인증 및 무인운영을 위한 솔루션, 디지털 사이니지 등이 설치된다. 무인점 전용 보안 서비스를 통해 출동 경비 서비스, 관제사 원격 모니터링, 해피콜 출동 서비스 등도 지원된다.

무인점포에서 고객이 쓰러지거나 장기 체류자의 점내 배회, 금고·사무실 개방 등 상황이 발생할 경우 자동 감지하고, 실시간 점포 모니터링을 진행하는 동시에 ADT캡스 통합 관제 센터에서 위급 상황을 판단해 즉시 출동하는 서비스도 받을 수 있다.

GS25는 향후 무인 편의점 오픈 및 운영 데이터 분석을 통해 국내 무인 운영점 관리 표준 시스템을 확립하고, 기존 유인 점포 운영에도 도움이 되는 프로세스를 개발할 계획이다.

김주현 GS리테일 FS팀 팀장은 "코로나19 등으로 점포 운영에 어려움이 있는 경영주들에게 실질적인 도움을 제공하고 고객에게는 24시간 안전한 쇼핑 편의성을 제공하기 위해 ADT캡스와 협력의 장을 만들었다"며 "경쟁력 있는 비용으로 효율적인 점포 운영 시스템을 제공할 것"이라고 말했다.

