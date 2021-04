상주시, 취약계층에 '사랑의 구급함' … 내서면 맞춤형 복지시책

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 상주시는 내서면 지역사회보장협의체(공동위원장 송재영, 남기동)에서 지난 23일 지역특화사업인 '호호-약손내서'를 통해 관내 취약계층 8가구에 사랑의 구급함을 전달했다고 26일 밝혔다.

호호-약손내서는 병원이나 약국과의 접근성이 떨어지는 저소득 계층을 대상으로 간단한 상비약이 필요할 때 언제든지 활용할 수 있도록 자체적으로 구성한 구급함을 지원하는 사업이다.

이 사업은 2021년 새롭게 출발한 내서면 맞춤형복지팀의 지역특화사업 중 하나다. 비용은 상주시지역사회보장협의체가 경북사회복지공동모금회와 협약해 진행하고 있는 배분금 지원사업으로 충당된다.

남기동 내서면장은 "코로나19의 장기화로 취약계층의 일상생활에도 어려움이 가중되고 있어 사회적 관심이 더욱 필요한 시기"라면서 "복지 사각지대 해소와 맞춤형 복지 서비스가 효과적으로 제공될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

