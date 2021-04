함평군, 코로나19 사회적 거리두기 선제대응 빛나

역학조사관 파견 전 접촉자·동선 파악 마쳐



조직 확대·개편으로 방역 효율성 높여

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최근 국내 코로나19 하루 확진자 수가 800여 명을 웃도는 4차 대유행의 상황에서 전남의 한 지자체의 선제 대응이 바이러스 추가 확산을 막아 눈길을 끈다.

전남 함평군은 관내 확진자 방문으로 집단감염이 우려되는 상황에서 신속한 접촉자 파악, 선제적 검사, 자가격리 및 관련 시설 방역소독 등의 추진으로 추가 확산 방지를 위해 앞장섰다고 25일 밝혔다.

특히 함평군보건소는 이 같은 선제 대응이 전라남도 역학조사관의 파견 이전 신속한 조치가 이뤄짐으로써 조속하고 유연한 대처가 군민 피해를 최소화할 수 있었다고 평가했다.

이처럼 코로나19 확산 방지를 위한 선제 대응이 순조롭게 이뤄진 데는 최근 함평군보건소 조직 확대 및 개편이 주효하게 작용했다는 평가다.

보건소는 지난 2월 3일 2개 과, 1개 팀을 신설하고, 간호인력 4명을 충원했으며 보건소장 직위를 4급으로 상향하고 코로나19 대응전담팀이 신설됨으로써 더욱더 탄탄하고 촘촘한 방역망을 갖추게 됐다.

보건소 관계자는 “코로나19와의 전쟁이 계속되는 상황에서 보건소 관계자와 의료진들은 군민의 안전을 최우선으로 삼고 방역에 힘쓰겠다”며 “군민 여러분께서도 마스크 착용과 손 씻기, 거리두기 실천 등 개인 방역 수칙 준수에 적극 동참해 주시길 부탁드린다”고 말했다.

한편, 지난해 1월 국내 코로나19 첫 확진자 발생 이후 이날까지 함평군의 코로나19 확진자 수는 총 26명, 자가격리자 623명, 선별진료소를 통한 선제검사는 24000여 건이 이뤄졌다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr