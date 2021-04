'왜곡 논란' 김일성 회고록, 결국 판매 중단…교보문고 "고객 보호 차원"

[아시아경제 황수미 기자] 지난 23일 국내 최대 서점인 교보문고가 북한 김일성 주석의 항일 회고록 '세기와 더불어'와 관련해 대책 회의를 열고, 해당 저서의 신규 판매를 중단하기로 했다고 25일 출판계가 전했다. 이에 따라 교보문구 온라인 서점에서도 '세기와 더불어'가 검색되지 않는다.

도서출판 민족사랑방이 지난 1일 출간한 '세기와 더불어'(8권 세트)는 북한 김일성 주석의 항일무장 투쟁사가 담긴 것으로 알려졌다. 하지만 과거 회고록 내용을 두고 김일성 미화와 사실관계 오류 등의 논쟁이 벌어지기도 했으며, 해당 저서의 내용이 북한 조선노동당 출판사가 펴낸 원전을 그대로 옮긴 것으로 알려지면서 사실 왜곡 및 법 위반 등 논란이 일었다.

2011년 대법원에서는 김일성의 항일무장 투쟁사를 담은 이 책을 이적표현물로 판단했다. 당시 대법원은 허가 없이 방북한 혐의 등으로 기소된 정모씨에 대해 징역 1년 및 자격정지 1년을 선고한 원심을 확정하며 그가 소지한 '세기와 더불어'를 이적표현물에 해당한다고 판단한 바 있다.

교보문고 관계자는 판매 중단 조치에 대해 "대법원이 이적표현물로 판단한 책을 산 독자도 처벌받을 수 있다는 점을 고려해 고객 보호 차원에서 신규 주문을 받지 않기로 했다"며 "정치적인 이슈나 판단과 무관하게 고객의 입장을 최우선으로 고려한 조치"라고 설명했다.

이어 "향후 법원이나 간행물윤리위원회의 판단이 내려지면 이에 따라 추후 신규 주문 재개 여부를 결정할 예정"이라며 "빠른 판단이 이뤄져서 이런 상황이 조속히 마무리됐으면 하는 바람"이라고 덧붙였다.

교보문고는 앞서 22일 광화문·강남 등 2개 오프라인 매장과 파주북시티 본사 물류센터에 있는 책 총 3부를 회수해 총판인 한국출판협동조합에 반납했다.

이 책은 출판사와 서점 간 직거래 방식이 아니라 800여 개의 국내 출판사가 조합원으로 가입한 출판인단체 한국출판협동조합을 통해서만 온·오프라인 서점에 유통한다. 현재까지 전체 주문량은 100여 부로 알려졌다.

한편, 일부 시민단체와 개인들은 지난 24일 법원에 '세기와 더불어' 판매·배포를 금지해달라는 가처분 신청을 냈다. 이들은 "반인도 범죄자인 김일성을 조작·미화한 책을 제한 없이 판매·배포하는 것은 헌법 제10조 인간의 존엄성 및 인격권과 국가보안법의 모체인 헌법 제3조 및 제4조의 원리를 침해한다"고 주장했다. 또한 "방어민주주의론에 입각해 국가가 기본권과 헌법 수호에 나서야 할 사안"이라고 강조했다.

반면, 김일성 회고록 등 북한 출판물의 국내 출간이 문제가 없다는 의견도 있다.

하태경 국민의힘 의원은 지난 22일 자신의 페이스북에서 "김일성 회고록에 속을 사람이 어디 있나"라며 "김일성 회고록은 상당 부분 허구인데 미사여구를 동원했다고 해서 우상화 논리에 속아 넘어갈 국민은 없다"고 말했다. 그는 "북한과 관련된 정보를 모두 통제해야 한다는 건 국민을 유아 취급하는 것이다. 국민을 믿고 표현의 자유를 보다 적극적으로 보장하자"고 주장했다.

이어 "우리가 북한 책 금지하면 한류 금지하는 북한을 비난할 자격이 있겠나"라며 "북한은 한류 금지하더라도 우리는 북한 출판물 허용해 자유민주주의 체제의 우월성 과시하자"고 밝혔다.

