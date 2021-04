[아시아경제 공병선 기자] 25일 기상청은 이날 오후 5시7분59초 인천 옹진군 백령도 남남서쪽 60km 해역에서 규모 2.3의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 북위 37.48도, 동경 124.36도이며 지진 발생 깊이는 5km이다. 기상청 측은 “지진피해는 없을 것”이라고 설명했다.

