▲ 송진순씨 별세, 송웅빈(JW생명과학 상무)·양빈·민경(번동초 교사)·자경(홍제초 교사)씨 부친상, 임민희(금곡초 교사)씨 시부상 = 24일, 서울 고대안암병원 장례식장 103호, 발인 27일.

