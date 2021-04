"만취여성 탔다" 그룹 통화 후 납치·성범죄 저지른 택시기사들 '실형'

[아시아경제 김소영 기자] 택시에 탄 술에 취한 여성 승객을 집으로 끌고 가 성범죄를 저지른 택시기사들이 실형을 선고받았다.

25일 법조계에 따르면 광주지방법원 형사12부(노재호 부장판사)는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(특수준강간) 혐의 등으로 기소된 택시 기사 A(35)씨에게 징역 12년을 선고하고 10년 동안 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착을 명령했다.

재판부는 A씨와 함께 범행을 저지른 택시기사 B(38)씨와 이를 돕거나 방조한 C(24)씨에게도 각각 징역 6년과 4년을 선고했다.

A씨 등은 지난해 10월9일 오전 5시께 광주 서구 번화가에서 여성 승객을 태운 뒤 한 주택으로 끌고 가 성폭행한 혐의로 기소됐다.

당시 승객을 태운 C씨가 그룹 통화로 만취해 몸을 못 가누는 여성이 탔다는 사실을 공유했고 이어 B씨가 승객을 자신의 택시로 옮겨 태웠다.

A씨와 B씨는 여성을 A씨 집으로 납치해 성범죄를 저질렀으며 이 과정에서 A씨는 휴대전화로 불법촬영까지 한 것으로 드러났다.

경찰은 A씨의 휴대전화 자료를 복원해 A씨가 지난 2019년 5월부터 1년여 동안 3건의 여성 승객에게 저지른 성범죄를 추가로 확인했다.

재판부는 "C씨는 A·B씨의 성범죄를 예견하고도 만취한 승객을 보호하지 않았다. 경찰 수사가 시작되자 피해자를 다른 장소에 내려줬다고 거짓말을 하고 수사를 방해했다"며 실형선고 이유를 밝혔다.

이어 "승객을 안전하게 보호해야 할 택시 기사들이 여성 승객들을 상대로 성범죄를 저질러 비난 가능성이 매우 크다"고 설명했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr