중기부 동반성장 평가서 한국토지주택공사 등 6개 기관 최하위

58개 공공기관 대상 동반성장 등급별 평가

공공기관 코로나19 대응 노력 평가 신설 반영

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 58개 공공기관을 대상으로한 2020년 동반성장 평가 결과를 25일 발표했다.

공공기관 동반성장 평가는 공공부문이 상생협력에 선도적 역할을 수행하도록 하기 위해 2007년부터 매년 실시하고 있다. 평가는올해부터 평가대상 기관을 확대해 총 135개 기관에 대해 실시됐다. 이중 올해 처음 참여해 시범 평가하는 기관 77곳을 제외한 58개 기관에 대해서만 평가 결과를 공표한다.

2020년 공공기관 동반성장 평가 결과는 등급별로 최우수 8개, 우수 7개, 양호 26개, 보통 11개, 개선 6개 기관으로 집계됐다. 올해는 코로나19라는 국가적 위기 상황에 따라 기관들의 국가적 재난에 대한 대응 노력을 평가에 신설해 반영했다.

이 중 전년대비 등급이 상승한 기관은 31개이며, 하락한 기관은 8개로 나타났다. 이번 평가는 민간 전문가 26명으로 위원회를 구성해 진행했다. 위원회는 국가적 위기에서 평가대상인 공공기관들이 방역물품 제공·임대료 인하·판로개척 등 다양한 노력을 기울여 중소기업과의 동반성장이 크게 증진 됐다고 평가했다.

중기부는 앞으로도 공공기관이 국가적 위기 등에서 상생협력을 선도할 수 있도록 국가적 재난 대응 노력을 평가에 계속 반영한다는 계획이다. 특히 2020년 평가결과는 평가대상 기관에 개별 통보되며, 기획재정부가 해마다 실시하는 ‘공공기관 경영평가’에도 반영될 예정이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr